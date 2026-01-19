Paulilatino, invito alle associazioni a iscriversi all’albo comunale
Attenzione rivolta nel Guillcier al mondo dell'associazonismo. A Paulilatino sino al 31 gennaio è possibile procedere all'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni sportive e a quello degli operatori culturali.
“Le associazioni inserite nell’Albo comunale delle associazioni sportive e in quello degli operatori culturali- chiariscono dal Comune - possono presentare l’istanza di iscrizione all’ufficio Protocollo del Comune tramite l’apposito modulo allegato al bando”.
Quindi aggiungono: “L’iscrizione costituisce requisito indispensabile ai fini della partecipazione ai successivi avvisi pubblici annuali per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale”.