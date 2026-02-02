Accertamenti in corso sul pauroso incidente stradale avvenuto sulla Statale 131, in territorio di Paulilatino, in prossimità del bivio per Santa Cristina: per cause da accertare una Ford Ecosport che viaggiava in direzione Cagliari si è ribaltata, terminando il volo sulla cunetta. Due i feriti, un uomo e una donna, che hanno riportato gravi ferite.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta una squadra del Distaccamento di Abbasanta che ha dovuto utilizzare l'attrezzatura da taglio per estrarre le due persone a bordo, rimaste incastrate nell’abitacolo. Poi il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso: uno dei feriti è stato condotto con l'elisoccorso del 118 al San Francesco di Nuoro, l’altro al San Martino di Oristano.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge.

(Unioneonline)

