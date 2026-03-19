Nelle prossime settimane, il centro di Pau avrà nuova vita. Il Comune, infatti, si è aggiudicato un finanziamento della Regione Sardegna per interventi di riqualificazione urbana. Nello specifico, la somma verrà destinata al completamento del parco inclusivo. Il costo dell’intervento sarà di 100mila euro in totale, in parte in arrivo da fondi regionali e in parte dal bilancio comunale; l’area verrà trasformata in un punto di aggregazione, un luogo aperto dove la comunità potrà socializzare e condividere il tempo.

«Questo spazio – afferma la sindaca, Alessia Valente - diventerà lo scenario perfetto per i momenti che più di ogni altro ci uniscono. Sappiamo quanto sia fondamentale avere un luogo che ci accolga degnamente durante le festività.

Penso ai grandi eventi della nostra comunità e, soprattutto, ai festeggiamenti per il nostro Patrono, San Giorgio. Finalmente avremo un luogo curato, funzionale e accogliente per onorare le nostre tradizioni e farci sentire, ogni volta che festeggiamo, parte di un'unica grande famiglia».

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