Fa tappa a Gonnoscodina il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea. Sabato 28 marzo, a partire dalle 18.30, infatti, il distretto organizza un evento, nei locali della ex Scuola per l’Infanzia del paese, nel quale incontra le aziende di Gonnoscodina, con il supporto dell’Agenzia Laore.

Un appuntamento che punta ad aprire un nuovo processo di animazione territoriale rivolto a tutte le aziende che operano nel territorio che intendono diventare nuovi soci della Fondazione del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea.

Sono diversi e numerosi i settori coinvolti: agli incontri potranno partecipare le aziende impegnate in agricoltura, nell’artigianato, nel settore ittico, in quello delle produzioni agroalimentari, nel turismo e nella cultura, nel commercio e nei servizi.

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