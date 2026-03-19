Sono partiti, ad Asuni, i lavori di rifacimento del fondo nel campetto comunale. L’amministrazione comunale del piccolo centro ha pianificato un intervento che prevede la sostituzione del vecchio manto in erba sintetica, ormai usurato, con uno nuovo.

Una manutenzione fondamentale, che andrà a migliorare un’infrastruttura utilizzata all’interno della comunità, che si trova accanto all’area giochi e ai locali di “Asuni Lab”, dove proprio qualche giorno fa si è chiuso il corso di inglese per gli adulti.

«Un’opera ad alto interesse sociale ed aggregativo – commenta il sindaco Gionata Petza – e legata alla sicurezza, considerando l’usura del manto precedente. Questo intervento anticipa il completamento dell’intera area.

Le opere che seguiranno: campo da tennis, di pallacanestro e riqualificazione dell’area che va dall’area giochi ai giardini della piazza e che diventerà uno spazio unico, sono già in progettazione e verranno approvate a breve. Sarà così riqualificata l’intera area, un punto d’incontro del nostro Comune».

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