Il Comune di Suni ha emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Massimo Falchi, arriva dopo la comunicazione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian), che ha rilevato valori fuori norma nei campioni prelevati il 16 marzo in via Brigata Sassari. Le analisi hanno evidenziato la presenza di coliformi totali (201), Escherichia coli (7) ed enterococchi (14), parametri che superano i limiti consentiti.

L’acqua può essere utilizzata solo per usi domestici e igiene personale, mentre resta vietata per bere e cucinare. L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova revoca. Il Comune ha inoltre disposto che l’ente gestore garantisca un servizio sostitutivo tramite autobotte, che sarà posizionata nel piazzale comunale.

Il provvedimento è stato trasmesso alle autorità competenti, tra cui Asl, Abbanoa, Prefetture e forze dell’ordine.

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