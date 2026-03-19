A Oristano i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di violazione delle misure cautelari. L’intervento è scattato dopo la segnalazione partita dal braccialetto elettronico.

Ricevuto l’allarme, i militari sono intervenuti con estrema tempestività, riuscendo a localizzare rapidamente l’uomo e bloccandolo all’interno dell’abitazione dei propri genitori.

All’arrivo dei militari, il 33enne ha inizialmente tentato di nascondersi dentro un armadio per sfuggire ai controlli, poi ha opposto resistenza strattonando gli uomini dell’Arma.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Oristano, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

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