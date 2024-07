Al via, a Pau, un doppio laboratorio in lingua sarda, dedicato ai ragazzi del paese. All’interno del progetto “Marmidda in Lìngua Sarda”, finanziato dalla Regionale e al quale prende parte il Comune, in collaborazione con lo Sportello Linguistico in Lingua Sarda, la Biblioteca Comunale “Casa Borrelli” e la cooperativa “L’altra Cultura”, sono partiti i due progetti “Giornalista in Bidda Mia” e “Matas e Animalis de Sardìnnia”.

Ogni mercoledì e venerdì, per tutto il mese di luglio, fino al 26, dalle 9 alle 10.30, negli spazi della biblioteca, saranno coinvolti i bambini dai 6 ai 13 anni. Una scelta ben precisa tra le iniziative dello sportello in lingua sarda.

«Tra le diverse proposte – commenta la sindaca Alessia Valente - abbiamo scelto queste due perché abbiamo pensato si adattasse meglio alle attitudini dei nostri bambini e ragazzi. Riteniamo che questi laboratori diano un importante contributo alla conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda che consideriamo un importante patrimonio culturale da valorizzare in quanto elemento alla base dell'identità sarda da tramandare alle generazioni future».

