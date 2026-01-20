Pau, nuova iniziativa del parco dell'OssidianaÈ prevista l’escursione attraverso il “Sentiero degli Assioli”
Nuova iniziativa, sabato 24 gennaio a Pau, organizzata dal “Ceas – Parco dell’Ossidiana”. A partire dalle 10, infatti, è prevista l’escursione attraverso il “Sentiero degli Assioli”, all’interno del parco, dal titolo “Il Barbagianni, la Volpe e la Quercia”, voci segrete di terra e aria.
Un appuntamento nel quale si potrà andare alla scoperta del mondo avifaunistico che popola il bosco di Pau. Nel corso della mattinata, il racconto delle caratteristiche etologiche alcuni aneddoti legati ai parallelismi tra mondo reale e mondo delle favole.
I racconti dal bosco sono ispirati al volume, omonimo, di Robert Macfarlane e Jackie Morris.