Giovedì 24 e venerdì 25 aprile, a Pau, sono in programma i festeggiamenti in onore di San Giorgio.

Organizzati dall’omonimo comitato della festa, due giorni di celebrazioni religiose e civili.

Il via è previsto giovedì 24, con lo spettacolo di musica e balli tradizionali in compagnia del gruppo “Fantasias de Ballos”. Venerdì 25 aprile, invece, alle 10.30, la parte religiosa, con la processione devozionale per le vie del paese del simulacro di San Giorgio trainato dal giogo dei buoi e accompagnato dalle Confraternite di Pau e Gonnoscodina, dal gruppo folk “Feminas de Marmilla” e dalle launeddas. Alle 11 la Santa Messa presieduta da Don Elvio Tuveri, concelebrata da Don Modesto Floris e Padre Matteo; ad animare la messa la Scuola Civica di Musica con il Maestro Gianluca Frau. Alle 13 è in programma il pranzo sociale e, a seguire, intrattenimento con i balli tradizionali di Luciano Fois.

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