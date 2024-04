Prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, promuovere il rispetto del decoro urbano e favorire lo scambio informativo tra le forze di polizia e la polizia locale.

Con questo obiettivo tra la Prefettura e ventuno Comuni dell’Oristanese sono stati sottoscritti i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, presupposto necessario per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal ministero dell’Interno per rafforzare i sistemi della videosorveglianza nei territori.

I centri coinvolti sono Aidomaggiore, Bonarcado, Cabras, Gonnostramatza, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Siamanna, Terralba, Zeddiani e l’Unione dei Comuni del Barigadu, in rappresentanza dei Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso.

Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono state esaminate le singole istanze che ora saranno trasmesse al Ministero dell’Interno. «La partecipazione al bando conferma l’attenzione dei sindaci al tema della sicurezza urbana e costituisce un ulteriore passo per elevare i livelli di sicurezza anche nelle piccole realtà territoriali», ha commentato il Prefetto Salvatore Angieri.

