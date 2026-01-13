Panchine, nuovi arredi urbani e spazi gioco progettati per bambini e famiglie. Il Comune di Oristano ha pubblicato la gara d’appalto da 694mila euro per la riqualificazione di quattro aree verdi della frazione di Silì, con l’obiettivo di restituire alla comunità parchi più curati, accessibili e funzionali.

L’intervento interessa una grande area nei pressi del cimitero, dove sarà realizzata un’area giochi per bambini con pavimentazione in gomma colata e nuovi elementi di arredo. Nel quartiere PEEP è previsto il rinnovo degli spazi verdi con panchine, cestini e rastrelliere per biciclette, mentre in via Martiri del Congo l’area sarà attrezzata con arredi e sistemazioni pensate per la sosta e la socialità. Il Parco della Maddalena diventerà invece uno spazio dedicato anche al gioco e al tempo libero, con strutture ludiche naturali, una pergola e una piattaforma belvedere.

«Silì è al centro di una visione che punta a spazi pubblici più curati, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone, rafforzando il senso di comunità», osserva il sindaco Massimiliano Sanna.

Dal punto di vista progettuale, le quattro aree saranno unite da scelte comuni: pavimentazioni naturali in calcestre, utilizzo di arbusti della macchia mediterranea e alberature autoctone, oltre al superamento delle barriere architettoniche e alla manutenzione del verde esistente.

Per l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda "Questo progetto unisce sostenibilità, attenzione al paesaggio e benessere delle persone, migliorando il microclima e riducendo i costi di manutenzione nel tempo».

© Riproduzione riservata