Domenica 5 febbraio il territorio di Palmas Arborea sarà teatro dell’enduro, con l’appuntamento denominato “Enduro Day”. L’organizzazione è a cura della società sportiva dilettantistica “Anonima Trail Builders”, con il patrocinio gratuito del Comune. In particolare, sarà la località “Mitza e sa Figu” la location scelta dagli appassionati per una giornata ludica e non agonistica. Un’escursione lunga circa 20 chilometri, con 1000 metri di dislivello, nella quale verrà richiesto l’utilizzo del casco integrale e delle protezioni, oltre all’autosufficienza meccanica obbligatoria.

Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 alla struttura “Ottagono”, in località Tiria, per il completamento delle iscrizioni e il ritiro del pacco evento. Alle 9.30 è prevista la partenza. Alle 13.30 la conclusione del percorso e pranzo collettivo nella struttura “Ottagono”.

Sarà un’occasione di confronto tra gli appassionati ma non solo; i partecipanti potranno infatti conoscere meglio e pubblicizzare il territorio palmarese.

