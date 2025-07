In quattro uffici postali di Oristano e in altre 11 sedi della provincia, da oggi, oltre alle prenotazioni online tramite app o sito di Poste Italiane, si può prenotare il turno allo sportello anche con una telefonata al numero 06.4526.4526.

La nuova modalità è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gl strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono pianificare un appuntamento in ufficio postale in modo semplice e secondo le proprie esigenze. La prenotazione telefonica può già essere utilizzata anche in occasione del pagamento del rateo pensionistico del mese di luglio, in programma a partire da martedì 1. Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti.

L’Intelligenza Artificiale elabora ciascuna richiesta e indica soluzioni compatibili con le esigenze dei clienti, offrendo loro la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti proposti.

Il servizio è disponibile per gli oltre 44mila clienti della provincia che abbiano certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o che lo abbiano associato a strumenti di pagamento con l’azienda. Dopo la conferma dell’appuntamento proposto, il servizio riepiloga i dati della prenotazione e invia un promemoria via e-mail e sms.

Qualora il cliente abbia già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento nella pagina iniziale, dalla quale gestire in autonomia la prenotazione. Gli uffici dove è disponibile questo servizio sono quelli di Oristano, Ales, Arborea, Bosa, Cabras, Cuglieri, Ghilarza, Marrubiu, Mogoro, Samugheo, Terralba e Uras.

