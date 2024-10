Il Comune di Palmas Arborea rende noto che scade oggi, a mezzanotte, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gita a Gavoi, in programma il prossimo 13 ottobre, riservata ai residenti con più di 60 anni. Un’iniziativa pensata in occasione della manifestazione autunnale “Corte Apertas”, in programma per quella domenica. Potranno partecipare alla gita, nell’ordine, i cittadini residenti a Palmas Arborea che abbiano compiuto 60 anni (con coniugi e accompagnatori), i residenti di età minima superiore ai 50 anni e i non residenti con più di 60 anni. Saranno ammesse le iscrizioni per un massimo di 62 partecipanti e il ritrovo per la partenza è previsto, alle 8, nel piazzale di fronte alla Chiesa di Sant’Antioco. Gli interessati potranno effettuare la richiesta attraverso la domanda di partecipazione da compilare e trasmettere accedendo al sito del Comune. In alternativa, per l’inoltro, ci si può rivolgere presso l’ufficio del Servizio Civile, in via Rinascita (fianco Ufficio Postale), dalle 9 alle 13 o dalle 16 alle 19.

