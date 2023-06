Si prepara ad un corposo restyling una delle zone principali di Palmas Arborea, via Rinascita. È solo l’ultimo degli interventi messi in cantiere dall’amministrazione comunale guidata da Emanuele Cadoni. Una vera e propria riqualificazione dell’intera area, oltre ad un importante miglioramento della viabilità urbana.

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere è di 300mila euro, 280mila circa grazie ad un finanziamento della Regione, mentre i rimanenti 20mila da cofinanziamento comunale. Lavori che fanno seguito ai cantieri di riqualificazione del Centro Culturale, quelli di efficientamento energetico del Comune e agli interventi sul campo sportivo di Tiria e nella Biblioteca della borgata.

Per quanto riguarda via Rinascita, si sistemerà l’intera via sul quale si affacciano Municipio, Ufficio Postale e le Scuole. Nello specifico ci saranno nuovi marciapiedi, rinnovata l’illuminazione pubblica con lampade a led (con relativo abbattimento dei costi energetici), parcheggi per le automobili e altri con le colonnine per la ricarica elettrica delle vetture, l’inserimento di alcuni elementi di arredo urbano, oltre al rifacimento del manto stradale. «Siamo contenti – afferma il sindaco Emanuele Cadoni – dei lavori che stiamo realizzando. Ci scusiamo con la popolazione per il disagio creato ma è lo scotto da pagare per avere un paese più efficiente».

