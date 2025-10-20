Palmas Arborea, nel fine settimana stage con l'olimpionico di karate Luigi BusàL’appuntamento è nella palestra comunale
Sabato 25 e domenica 26 ottobre Palmas Arborea sarà il punto di riferimento per gli appassionati di karate. Nella palestra comunale, in via Gutturu Olias, infatti, sarà in programma uno stage con Luigi Busà, campione olimpico della disciplina.
L’evento è organizzato dall’A.S.I. (associazioni sportive sociali italiane), dalle associazioni affiliate, con il patrocinio del Comune di Palmas Arborea. Il programma prevede, per sabato 25 ottobre, dalle 16 la presentazione del campione olimpico e delle associazioni che partecipano all’evento.
Alle 16.15 il via al turno con atleti fino ai 12 anni; alle 17.30, invece, gli over 12. Domenica 26 ottobre si riparte alle 9 e nel corso della mattinata è previsto un doppio turno: dalle 9.15 alle 10.30 con i piccoli fino ai 12 anni; dalle 10.30 alle 12 il turno con quelli più grandi di 12 anni.