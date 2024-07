Un servizio innovativo che permetterà al cittadino di rimanere sempre informato sulle notizie relative a Palmas Arborea. È l’ultima iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale guidata da Emanuele Cadoni, che lancia l’applicazione “My Palmas Arborea".

Gli utenti, iscrivendosi al servizio di messaggistica o scaricando l’applicazione ufficiale del Comune, potranno ricevere direttamente su smartphone tutte le informazioni relative alla vita del paese. È possibile iscriversi al servizio seguendo alcuni passaggi: per il servizio di messaggistica WhatsApp attraverso autenticazione Spid, Cie, Cns sul sito istituzionale del Comune, oppure scaricando l’App Ufficiale “My Palmas Arborea”; in alternativa ci si potrà recare all’Ufficio Servizio Civile di via Rinascita e i volontari daranno il supporto per effettuare l’iscrizione.

«Per noi – commenta Cadoni – è uno strumento molto importante, che ci permette di essere sempre in contatto diretto con i cittadini e tenerli informati sulle varie attività. L’utilizzo dell’App, inoltre, consente agli stessi di fare una serie di attività in maniera facile e veloce».

© Riproduzione riservata