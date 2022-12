Il Comune di Palmas Arborea è tra quelli finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per i programmi di intervento relativi proprio al Servizio Civile Universale, accogliendo 5 volontari. Il progetto del Comune palmarese, denominato “Facciamo nostre le tue domande”, avrà una durata di 12 mesi. Con questa iniziativa, l’idea è mirare alla riduzione del divario digitale, fornendo un aiuto ai cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione e diffondendo la cultura digitale.

«In continuità con il progetto precedente – commenta il sindaco Emanuele Cadoni - è intenzione dell'Amministrazione Comunale proseguire con la cosiddetta "Transizione Digitale", e con l'aiuto dei ragazzi del Servizio Civile intendiamo offrire un servizio di affiancamento per la compilazione, l'invio, la richiesta di appuntamenti, di pratiche con il sistema digitale, che ormai, con l'identità digitale (SPID), sta sostituendo i sistemi tradizionali».

L’intenzione è quella di potenziare le attività dello Sportello Informagiovani per migliorare i servizi di orientamento scolastico e lavorativo rivolto ai giovani del territorio. Non solo, garantire a tutti i cittadini di poter avere servizi adeguati e accessibili, migliorando anche l’archivio della documentazione amministrativa, di vecchia data, che attualmente esiste solo in formato cartaceo e con un costo di consultazione.

«Pensiamo – conclude Cadoni – ad un servizio che oltre ad essere utile per le persone meno autonome con gli strumenti e le metodologie digitali, formi i ragazzi con delle competenze che possono spendere successivamente nel mondo del lavoro».

