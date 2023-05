Il Comune di Palmas Arborea organizza per il periodo estivo le attività di animazione dedicate ai minori.

Le attività consisteranno in giochi sportivi, piccoli laboratori creativi e di animazione e spiaggia day. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire la socializzazione e dare una possibilità di svago ai bambini, oltre a fornire un supporto alle famiglie durante il periodo di chiusura estiva delle attività scolastiche.

Il servizio avrà una durata differente in base all’età del bambino. Per i piccoli della scuola dell’infanzia l’avvio è previsto l’1 luglio, 5 giorni a settimana per 4 settimane, con inizio alle 8.30 e conclusione alle 13. Per i bambini della Primaria, invece, si dovrebbe partire il 19 giugno prossimo, sempre 5 giorni a settimana per 6 settimane, sempre dalle 8.30 alle 13.

Le attività estive sono riservate ai bambini residenti a Palmas Arborea, a quelli non residenti frequentanti, o che hanno un fratello frequentante la Primaria del paese.

