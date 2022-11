Non solo via Rinascita, ma anche la conosciuta “Pratza de is Ballusu”, a Palmas Arborea, subirà degli interventi di rilievo. Infatti, nelle prossime settimane partiranno i lavori per la riqualificazione dell’intera area e il miglioramento della viabilità urbana.

L’amministrazione comunale guidata da Emanuele Cadoni ha infatti ottenuto un secondo finanziamento dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, riservato alla riqualificazione dei “Centri Urbani”. Lavori che coinvolgeranno la piazza e via Grazia Deledda. Il contributo in arrivo dalla Regione è di 300mila euro, 280mila di contributo e i rimanenti 20mila euro di cofinanziamento comunale.

La volontà dell’amministrazione comunale palmarese è quella di realizzare nuovi aree per i parcheggi, del quale l’intera zona necessita attraverso una rimodulazione degli spazi, e delimitare le aree pedonali, in modo tale da renderle sicure e tutelate. Anche sulla piazza arriverà la riqualificazione da un punto di vista energetico, con l’installazione di una nuova illuminazione con lampade Led e l’installazione di un nuovo arredo urbano.

“Pratza de is Ballusu – commenta Cadoni – è una delle zone che sta più a cuore alle persone. Qui puntiamo a creare zone di sosta veicolare che non vadano a incidere su nuovi spazi. Riusciamo a liberare una parte della sede stradale e mettere in sicurezza la piazza. Siamo pronti, inoltre, in futuro, alla partecipazione ad altri bandi per il completamento di altre opere utili per la collettività”.

