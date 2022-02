Il vento soffia prepotentemente anche a Oristano e una ventina sono stati gli interventi da parte dei Vigili del fuoco. L’episodio più pericoloso è avvenuto in piazza Roma dove le raffiche hanno sradicato una palma che è finita sui tavolini di un bar, che fortunatamente erano vuoti e in quel momento non passava nessuno.

Altri danni riguardano alberi e pali della luce crollati – uno su una macchina -, e coperture staccate.

