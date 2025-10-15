Una mostra e un monumento. Arborea renderà omaggio così alla Brigata Sassari in occasione del 110° anniversario della sua costituzione. La regia dell'evento è affidata alla Pro loco del paese guidata dal presidente Paolo Sanneris e al Comune. Venerdì, alle 9,30, al museo della bonifica, verrà inaugurata l'esposizione fotografica che resterà aperta anche nei giorni seguenti. Faranno da Ciceroni i ragazzi delle scuole del paese. Domenica 19, invece, alle 10, è in programma l'inaugurazione del monumento dedicato alla Brigata Sassari, nella via omonima. Non mancherà l'attesa esibizione della banda. Per l'occasione è prevista la presenza del parlamentare Paola Chiesa, capogruppo della Commissione Difesa della Camera dei deputati.

"Il monumento alla Brigata Sassari, realizzato su progetto dell'architetto Roberto Arfeli - fa sapere la Pro loco - vuole essere un omaggio della città di Arborea e della sua comunità composta da numerose famiglie venete dove trova maggiore radicamento il senso di riconoscenza per la Brigata Sassari che nel corso della Prima Guerra Mondiale si distinse per ardimento e valore".

Un evento che anticipa la tradizionale sagra della polenta, in programma sabato e domenica nel centro del paese.

