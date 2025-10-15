Tragedia sul lavoro a Marrubiu: perizia sul montacarichi da cui precipitò Antonio MeloniEsame sollecitato dal pm che indaga per omicidio colposo sulla morte del 75enne, fratello del leader indipendentista Doddore
Una perizia sul montacarichi della Sepi Formaggi. Un accertamento tecnico all’interno del caseificio di Marrubiu dove a maggio scorso Antonio Meloni, 75enne di Terralba, morì precipitando nel vano del sollevatore. L’esame è stato sollecitato dal pm Marco De Crescenzo che, all’indomani dell’incidente sul lavoro, aveva aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di Salvatore Sedda, 72 anni rappresentante legale della Sepi; Gian Michele Guiso (36), rappresentante legale della Esse 5 e datore di lavoro di Meloni; Franco Mario Pasqualino Angioni (72) responsabile del servizio sicurezza della Sepi.
La giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri ha quindi fissato l’udienza al 6 novembre per il conferimento dell’incarico a un perito. Anche i difensori (gli avvocati Gianfranco Siuni e Massimo Macciotta) potranno nominare un proprio consulente. La perizia dovrà verificare se il montacarichi fosse fuori uso da anni oppure se fosse funzionante e venisse utilizzato. E nel caso il montacarichi risultasse funzionante, si dovrà capire se sia conforme alla normativa sulla sicurezza.
Elementi importanti per fare chiarezza sull’incidente avvenuto nel caseificio; nell’immediatezza emerse che il montacarichi non veniva utilizzato e ci sarebbero stati anche cartelli di avviso.