Prosegue con la tappa di Usellus, “Passeg..Giare in Autunno”. Domenica 19 ottobre si continuerà a camminare e scoprire la Marmilla, sotto il segno del turismo lento ed alla scoperta dei tesori delle piccole comunità locali.

L’iniziativa del Consorzio Turistico arriva ad Usellus, con un percorso di 14 chilometri, tra le bellezze ambientali ed archeologiche presenti lungo tutto il tragitto. Una camminata che non presenta particolari difficoltà tecniche, adatto comunque a coloro che hanno un buon allenamento ed attitudine alla camminata in montagna. Ogni partecipante potrà godersi la passeggiata lentamente, senza tempi o traguardi da rispettare, senza tralasciare l’aspetto della socializzazione e dei sapori locali. Il via con la colazione e conclusione con una degustazione di prodotti locali, a cura della Pro loco di Usellus. Il costo della partecipazione è di 7 euro (inclusi colazione, degustazione e partecipazione al laboratorio). È prevista la prenotazione attraverso i canali della Fondazione Parte Montis (WhatsApp 389 1777100; e-mail prenotazioni@fondazionepartemontis.it).

È consigliato l’uso di scarpe da trekking e disporre di almeno due litri d’acqua e una barretta energetica per la passeggiata.

