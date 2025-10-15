A Fordongianus un progetto dedicato agli anzianiIn programma laboratori tematici e giochi di stimolazione cognitiva
A Fordongianus la Giunta guidata dal sindaco Serafino Pischedda ha deciso di proporre in questi mesi conclusivi del 2025 il progetto “Custa bella “Gioventude” rivolto agli anziani del paese.
“Il progetto – chiariscono dall’esecutivo - dovrà essere finalizzato alla realizzazione di attività creative rivolte agli anziani, quali laboratori tematici e giochi di stimolazione cognitiva, con particolare attenzione alla valorizzazione delle relazioni interpersonali e delle dinamiche di gruppo, sotto la guida di un’operatrice qualificata ed esperta”.