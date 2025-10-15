Nureci, via ai lavori nell'ufficio postaleLa continuità dei servizi sarà garantita con una postazione dedicata nell’ufficio postale di Usellus, in via Eleonora d’Arborea
Sono partiti anche nell’ufficio postale di Nureci, in via Ungheria, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.
I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.
Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.
Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Nureci la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Usellus, in via Eleonora d’Arborea 40, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.
Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.
Gli interventi previsti presso la sede di Nureci, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 10 giorni lavorativi.