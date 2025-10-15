Sono partiti anche nell’ufficio postale di Nureci, in via Ungheria, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Nureci la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Usellus, in via Eleonora d’Arborea 40, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Gli interventi previsti presso la sede di Nureci, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 10 giorni lavorativi.

© Riproduzione riservata