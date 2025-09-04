Continua a crescere il numero dei positivi al virus della West Nile nella provincia di Oristano. Come fa sapere l'Asl locale, è risultata contagiata nella giornata di oggi una donna di 86 anni residente nel Campidano. Da lunedì, ogni giorno si è verificato un nuovo caso.

L’ultraottantenne si trova ora ricoverata all’ospedale San Martino. Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione della donna per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri quattro ultrasettantenni, sette ultrasessantenni, un ultraquarantenne, due ultraottantenne e un ultranovantenne. Di questi 15 contagiati, 11 sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre 4 sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

(Unioneonline)

