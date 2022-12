Riduzioni del 20 per cento per le utenze domestiche con un solo componente ultraottantenne e per chi adotta al canile un amico a quattro zampe.

Sono alcune delle novità introdotte dal nuovo Regolamento per l'applicazione puntuale della Tari, approvato dal Consiglio comunale di Oristano.

Tra le principali modifiche la classificazione dei rifiuti, le categorie d'utenza e la determinazione della tariffa puntuale in base alla reale produzione di secco indifferenziato.

Il Regolamento prevede l'esenzione totale per i centri sociali per anziani e la riduzione della tassa nella misura del 50 per le associazioni di volontariato e del 30 per cento per gli agriturismi.

Novità anche per le utenze non domestiche che potranno scegliere di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

