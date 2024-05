Via domani ai lavori a Oristano, tra le 8 e le 14, per collegare il secondo tratto della nuova condotta di Abbanoa appena realizzata in via Cavour.

Il primo tratto era stato collegato a fine aprile.

Durante le operazioni potranno verificarsi temporanei cali di pressione nel tratto di via Diaz tra via Tharros e in tutta via XX Settembre. Prevista l’interruzione del servizio solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei collegamenti in rete.

Abbanoa sta investendo oltre un milione di euro per i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nella città di Oristano finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientra nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche.

Negli ultimi anni Oristano è stata già interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi in corso riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione.

Sono due gli appalti che riguardano il centro abitato e le frazioni. L’appalto dei lavori attualmente in corso (investimento di 330mila euro) riguarda le vie Cavour, Vandalino Casu, Torbeno Falliti e Viale della Libertà. Un ulteriore lotto (investimento di 639mila euro) interessa la realizzazione delle nuove reti idriche delle vie degli Artigiani, Sebastiano Mele, Curreli, dei Muratori, dei Fabbri, Campanelli e Salvo D’Acquisto.

Oltre alla realizzazione delle nuove condotte, saranno rifatti integralmente anche gli allacci alle utenze servite e installate nuove apparecchiature di controllo delle reti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata