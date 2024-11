Molte non denunciano, molte non ne parlano con nessuno per paura di essere giudicate. E chissà se in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, qualcuna alzerà la cornetta.

L’ospedale San Martino di Oristano metterà a disposizione delle donne un “telefono rosa”, una linea telefonica dedicata per supportare le vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

La dottoressa Emanuela Meloni, referente dei percorsi sulla violenza di genere per la Asl 5 di Oristano, e la collega Gabriella Miscali, del reparto di Ginecologia e ostetricia del San Martino diretto dalla dottoressa Francesca Campus, saranno a disposizione delle donne per colloqui e consulenze telefoniche nei giorni di giovedì 21 e lunedì 25, dalle ore 16.00 alle 19.00, al numero di telefono 0783 317397.

«Lo sportello telefonico funzionerà come un punto d’ascolto a cui le donne potranno richiedere informazioni, raccontarci la loro storia o avanzare una richiesta specifica per poterle aiutare direttamente o eventualmente indirizzare allo sportello antiviolenza, a percorsi di accoglienza protetta o di sostegno psicologico, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto – spiega la dottoressa Meloni –. Da sottolineare che i colloqui saranno svolti in modalità anonima e sarà garantita totalmente la privacy delle pazienti».

«L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare alle rete di servizi antiviolenza le donne che subiscono violenza, non solo fisica, ma anche psicologica o d’altro tipo, non farle sentire sole e aiutarle a uscire da queste dinamiche – prosegue il medico – Spesso i contesti come le giornate a tema possono aiutare a prendere consapevolezza di essere vittime di violenza: parlare con personale competente può essere fondamentale per aiutarle ad affrontare la situazione».

L’evento rientra nel calendario delle iniziative promosse dalla Fondazione Onda dal 21 al 27 novembre negli ospedali a cui è stato assegnato il Bollino Rosa, un riconoscimento ottenuto dalle strutture sanitarie a misura di donna, attente alla salute e al benessere femminile: una rete di ospedali italiani di cui fa parte il San Martino di Oristano.

