Via le buche dalle strade oristanesi. La Giunta comunale, su proposta degli assessori ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, rispettivamente Simone Prevete e Ivano Cuccu, ha dato il via libera al progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione della viabilità urbana e delle frazioni.

«Finanziato con un mutuo di 600mila euro della Cassa depositi e prestiti e 700mila euro dalla Regione - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - è il primo stralcio funzionale di un progetto più ampio da 2 milioni e 100 mila euro, approvato nello scorso mese di aprile».

I lavori privilegeranno le strade che presentano maggiori criticità e dove si registra un maggior traffico veicolare e pedonale.

«Tra gli interventi più rilevanti - fa sapere l'assessore Prevete - quello per un lungo tratto di via Cagliari (da piazza Manno al mercato comunale di via Costa), via Solferino, piazza San Martino, a Silì, Nuraxinieddu, Massama e Donigala».

Sono previsti il risanamento del manto danneggiato, la sostituzione delle bocche di lupo con caditoie costituite da pozzetto prefabbricato e griglia carrabile, l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi.

Una boccata d'ossigeno che non basterà, tuttavia, a risolvere completamente i problemi: la mappa delle strade dissestate resta molto estesa, con situazioni particolarmente critiche nel centro storico.

