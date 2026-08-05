Quasi un mese di attesa per vedere una determina pubblicata nell’Albo pretorio. È il caso che il centrosinistra porta ora all’attenzione del sindaco e della Giunta di Oristano con una nuova interrogazione, primo firmatario Francesco Federico. Per la minoranza il ritardo nella pubblicazione di un atto amministrativo, soprattutto se legato a un intervento finanziato dal Pnrr, rischia di compromettere trasparenza e conoscibilità dell’azione dell’ente.

Nel mirino c’è la determinazione dirigenziale n. 830 del 30 giugno 2026, relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di zanzariere nella Comunità di transito di Donigala Fenugheddu. Secondo gli otto consiglieri firmatari, l’atto è comparso sull’Albo pretorio solo il 28 luglio, circa quattro settimane dopo l’adozione.

Per Francesco Federico, Maria Obinu, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Speranza Perra, Massimiliano Daga, Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu, «un simile intervallo temporale appare difficilmente conciliabile con il principio di tempestività» e «rischia di compromettere la piena conoscibilità dell’azione amministrativa».

Nell’interrogazione il centrosinistra ricorda che la pubblicazione all’Albo pretorio «costituisce lo strumento attraverso il quale è assicurata la pubblicità legale degli atti dell’Ente». Da qui la richiesta di chiarire le ragioni del ritardo e di sapere se l’amministrazione ritenga quella tempistica conforme alla normativa, «in particolare per gli atti relativi ad affidamenti di contratti pubblici e interventi finanziati con risorse del Pnrr». La risposta è stata richiesta in forma scritta nei termini previsti dall’articolo 43 del Tuel.

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