Acqua bene comune. È questo il tema del convegno-dibattito in programma domani alle 17 all’hotel Mistral 2 di Oristano. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Senatore Lucio Abis, si soffermerà sulla necessità di ripensare il modello di gestione dell’acqua in Sardegna, oggi regolato dalla Legge regionale 19/2006.

Una legge che riconosce l’acqua come diritto umano e risorsa pubblica, ma il cui assetto – basato su un unico ambito idrografico regionale – ha generato criticità gestionali e costi tra i più alti in Italia, penalizzando il ruolo dei Comuni.

L’obiettivo del convegno è quello di avviare un confronto aperto su una possibile riforma, che mantenga la natura pubblica del servizio, ma restituisca maggiore partecipazione e autonomia ai territori.

Interverranno, tra gli altri, Pietro Arca, Carlo Corrias, Paolo Sanna e Gian Valerio Sanna. Previsti contributi anche da parte delle istituzioni locali.

