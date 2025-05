Sarebbe stato uno dei tanti incidenti “spettacolari” ma non gravi, con un’auto ribaltata in cunetta e nessun ferito. Poi ci ha pensato il conducente, che aveva evidentemente esagerato con l’alcol, a movimentare la situazione: si è scagliato contro l’operatore del carro-attrezzi e gli agenti della polizia locale.

Alla fine l’uomo – un 49enne di Nurachi – è tornato a casa con due denunce: una per guida in stato di ebbrezza e una per resistenza.

L’incidente è accaduto lungo la Provinciale 70 in direzione Fenosu. L’automobilista improvvisamente ha perso il controllo della sua Fiat Panda finendo in cunetta. Subito è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale (guidati dal comandante Gianni Uras) e gli operatori del 118 ma il 49enne ha rifiutato le cure, poi è risultato positivo all’alcoltest. I vigili hanno quindi avviato le procedure per il sequestro dell’auto ma a quel punto il conducente si è alterato iniziando a minacciare l’operatore del carro attrezzi. Nonostante i richiami degli agenti, ha continuato e si è scagliato pure contro di loro opponendo resistenza. Alla fine è stato portato al comando di via Carmine e poi denunciato.

© Riproduzione riservata