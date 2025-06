L’estate oristanese entra nel vivo con uno degli eventi più attesi: dal 26 al 29 giugno torna il Sacro Cuore Music Fest con quattro serate gratuite di musica, spettacoli ed emozioni per tutta la famiglia.

Giunto alla sua terza edizione, il festival cresce e si rinnova, offrendo un programma ricco e coinvolgente. Si comincia giovedì 26 con Apathico, seguito dall’energia folk dell’Anima Sarda, e poi le performance di Marco Pinna, DJ Sandro Azzena e la voce di Melody. Venerdì replica Apathico, a seguire la band Ympossibili e il carisma di Walter Pizzulli, celebre DJ di radio m2o.

Il sabato pomeriggio sarà tutto per i bambini con il Baby Fun; di sera invece si balla al ritmo del format cult Voglio Tornare Negli Anni ’90. Domenica il gran finale con la Bandaliga, tribute band di Ligabue, con la partecipazione speciale di Max Cottafavi, storico chitarrista del rocker emiliano. A chiudere la serata e il festival, l’inconfondibile sound di Giorgio Prezioso.

«Sono davvero felice per il lavoro di squadra che ci ha permesso di creare questa edizione così ricca – afferma Gigi Porta, presidente del Comitato Sacro Cuore – e ringrazio tutta la comunità per il supporto. Abbiamo pensato a un evento che fosse davvero per tutti».

L’appuntamento è all’Arena Sacro cuore, l’ingresso è gratuito.

