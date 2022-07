È stato ritrovato senza vita Davide Muroni, il 56enne di Oristano scomparso domenica scorsa. In questi giorni le ricerche non si erano mai fermate, ma ieri sera – in un canale nell’area del porto industriale – è stato avvistato un corpo.

Solo il riconoscimento ufficiale potrà dare conferma ma tutti gli elementi fanno pensare che si tratti proprio di Muroni. Poco distante c’era anche la sua bicicletta, quella che aveva usato una settimana fa per andare a pesca.

A dare l’allarme, non vedendolo tornare, erano stati i familiari.

