L’obiettivo era quello di garantire una migliore fruibilità della strada nelle ore notturne, aumentando la visibilità e la sicurezza di tutti. Ma anche mettere fine ai disagi per chi transita da quelle parti tutti i giorni. A Zeddiani, pochi giorni fa, sono stati ultimati i lavori di ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica di via Santa Lucia, per un investimento complessivo di 35.000 euro. Risorse che arrivano dal bilancio comunale.

«L’intervento ha riguardato il tratto di strada che fino a oggi risultava privo di illuminazione, nonostante la presenza di abitazioni e aziende agricole - spiega il primo cittadino di Zeddiani, Claudio Pinna - Ora finalmente i disagi sono terminati. Era un intervento che i cittadini attendevano da tempo».

Nel dettaglio, sono stati installati complessivamente dodici nuovi pali con corpi illuminanti a led, alimentati da pannelli fotovoltaici integrati. «Una scelta che - conclude Pinna - unisce maggiore sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale».

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