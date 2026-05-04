Un ingresso curato, illuminato e accogliente, che di notte restituisce subito il senso di un luogo pronto a essere vissuto. La Casa delle Donne di Massama è ormai completata e attende solo l’avvio delle attività per aprire le porte alle prime ospiti.

La struttura, ricavata dalla riconversione dell’ex scuola materna degli anni ’70, rientra tra i progetti Pinqua finanziati con risorse Pnrr, destinati alla rigenerazione urbana e sociale. L’intervento, del valore di circa 880,45 mila euro, ha portato alla riqualificazione totale dell’edificio, oggi efficiente, sicuro e restituito alla comunità anche sotto il profilo estetico.

La destinazione è chiara: accogliere donne con figli minori in condizioni di fragilità economica, abitativa e relazionale, accompagnandole in percorsi di autonomia. «Il Servizio Sociale, in collaborazione con gli altri servizi del territorio, definirà progettualità mirate all’emancipazione dalla condizione di fragilità», spiega il sindaco Massimiliano Sanna.

In tutto quattro unità abitative tra piano terra e primo piano, oltre agli spazi comuni dedicati ai servizi socio-assistenziali.

Mancano solo gli ultimi passaggi tecnici: «A breve saranno completati collaudo e agibilità, poi si potrà avviare l’accoglienza», conclude il primo cittadino. Una struttura finita, dunque, che si prepara a diventare un punto di riferimento sociale per la frazione.

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