Un campus sportivo e scolastico al posto dell’ex media di via Santu Lussiurgiu: è la proposta messa nero su bianco dalla minoranza di centrosinistra e portata in Consiglio comunale a Oristano. L’obiettivo è chiaro: dare nuova vita all’edificio e trasformarlo in uno spazio capace di tenere insieme formazione, sport e inclusione.

«Non un semplice impianto, ma un polo aperto tutto il giorno, al servizio di studenti e comunità», chiarisce il primo firmatario Umberto Marcoli.

La mozione impegna sindaco e Giunta a intercettare fondi regionali, nazionali ed europei, con un focus su rigenerazione urbana, edilizia scolastica e politiche inclusive. Il progetto prevede una struttura multifunzionale: palestra moderna per attività scolastiche e cittadine, spazi studio per studenti – anche pendolari – e ambienti dedicati al doposcuola.

Nel disegno anche una foresteria per atleti e delegazioni, sale conferenze per eventi e un Museo dello sport oristanese che valorizzi i protagonisti locali, da Lorenzo Patta a Alessia Orro e Stefano Oppo. Il campus lavorerà in rete con il liceo scientifico sportivo e con gli istituti cittadini, aprendo gli spazi a didattica e laboratori.

«Vogliamo creare un luogo dove sport, formazione e inclusione si incontrano davvero», aggiunge Marcoli. Tra gli obiettivi, anche il coinvolgimento stabile di federazioni, associazioni e tecnici, per ospitare ritiri, stage ed eventi.

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