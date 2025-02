Pomeriggio movimentato in via Cagliari a Oristano, nel tratto verso Santa Giusta. Un automobilista di Cabras, al volante di una Fiat Punto, ha travolto un pedone che stava attraversando sulle strisce. Dopo l’impatto piuttosto violento, mentre il ferito è rimasto a terra dolorante, l’utilitaria ha proseguito la sua marcia. Il conducente, in auto insieme a un amico, non si è fermato a prestare soccorso e anzi ha accelerato ulteriormente allontanandosi velocemente dal luogo dell’incidente.

Ma ha fatto poca strada perché durante la fuga, il conducente della Fiat Punto si è schiantato contro un camion. A quel punto i due sono stati bloccati dagli agenti della polizia locale, l’amico che viaggiava a bordo dell’utilitaria è rimasto ferito ed è stato accompagnato all’ospedale. Al Pronto soccorso è finito anche il pedone che era stato travolto poco prima: i soccorritori del 118, dopo le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato in codice giallo al Pronto soccorso del San Martino.

Per il conducente dell’utilitaria è scattata la denuncia per omissione di soccorso ma sono in corso ulteriori accertamenti e la rocambolesca vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi.

