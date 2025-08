Ritorna a Villaurbana l’appuntamento con la Festa dell’Emigrato. La ventiduesima edizione è curata come tradizione dalla Pro Loco, in collaborazione con l'Associazione Polisportiva Virtus Villaurbana e con il Patrocinio del Comune di Villaurbana.

Sabato 9 agosto, a partire dalle 20.30, la piazza Antioco Zucca si animerà e riempirà di persone. Un’occasione buona per ritrovarsi, tra coloro che vivono stabilmente a Villaurbana e quelli che ritornano “a casa” pochi giorni l’anno, per passare qualche giorno di vacanza nel paese natale. Una serata in compagnia, dunque, in cui si potranno degustare i piatti tipici della cucina sarda (gnocchetti con sugo di polpa di maiale, pecora bollita in cappotto con patate e cipolle, contorno di verdure, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua, frutta di stagione e caffe).

Prevista una contribuzione (15 euro adulti, 10 euro i piccoli dai 6 ai 10 anni), mentre le prenotazioni saranno possibili entro il 3 agosto. Il programma della serata prevede, oltre alla cena, canti e balli con il gruppo "Poesias" e, a seguire, DJ set con Dario Sarais.

