Frutta, verdura ma soprattutto i dolci tipici del Carnevale: zeppole e chiacchiere. Prelibatezze preparate oltretutto da pasticceri speciali.

Domani, in occasione del giovedì grasso, terza tappa della iniziativa gastronomica “I Piatti del Mercato”, promossa da Campagna Amica Oristano con la collaborazione dell’istituto alberghiero oristanese. L’obiettivo del progetto che andrà in scena nel piazzale San Martino è quello di valorizzare la stagionalità delle produzioni, con un percorso gastronomico-culturale-conoscitivo variegato e mirato ad un consumo consapevole. I ragazzi dei vari corsi formativi dell’Istituto alberghiero guidati dai docenti di Cucina Giuseppina Armas e dal cuoco Piero Marongiu prepareranno tante prelibatezze davanti a un pubblico di curiosi.

Presenti all’evento anche una rappresentanza di docenti e studenti della scuola Agraria che promuoveranno la birra artigianale e il vino prodotto in azienda durante le attività didattiche. Ospiti dell’iniziativa, oltre i consumatori abituali del mercato, alcune classi della scuola secondaria di primo grado Alagon di via Diaz di Oristano che verranno coinvolti in “una battaglia di coriandoli”. Il programma delle iniziative proseguirà, in primavera, il 20 marzo con la festa degli agrumi e ad aprile con quella delle fragole al Mercato Campagna Amica di via Matteotti a Ghilarza.

© Riproduzione riservata