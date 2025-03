Neppure ultimata e già nel mirino dei vandali. Amara sorpresa per le società che utilizzano la palestra all’interno della nascente cittadella sportiva di Torangius: i lucchetti utilizzati per chiudere i cancelli d’ingresso sono stati riempiti di colla.

Uno scherzo di pessimo gusto o un fastidioso dispetto, fatto sta che per accedere all’impianto è stato necessario scardinare una delle serrature. Un gesto condannato dall’assessore allo Sport, Antonio Franceschi: «È più che mai urgente affidare i campi per evitare che vengano vanificati i tanti sacrifici finora fatti per consegnare al quartiere una struttura nuova e funzionale».

L’area è oggetto di un intervento da un milione e mezzo di euro che prevede la riqualificazione degli impianti indoor e la realizzazione di nuovi spazi gioco tra cui in campo da padel coperto e una pista di pattinaggio. «Come ogni lunedì la palestra viene utilizzata da alcune società, ma all’arrivo i dirigenti si sono resi conto che qualcosa non andava - spiega l’espone te della Giunta - nella toppa dei robusti lucchetti la chiave non entrava, era stata tappata con della colla trasparente, per entrare abbiamo dovuto spaccare la chiusura».

Non è la prima volta che qualcuno si introduce all’interno del cantiere, ma stavolta il fallo è da cartellino rosso.

