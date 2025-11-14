Oristano, tentano il furto al campeggio ma si impantanano con l’auto: uno arrestato, l’altro in fugaNei guai un 29enne di Cabras, caccia al complice
Avevano studiato il colpo nei dettagli. Ma non avevano messo in conto una serie di imprevisti che, due giorni fa, hanno mandato all’aria il furto nel campeggio Spinnaker di Torregrande. I due ladri, incappucciati, prima sono stati notati da un giovane che correva in pineta e ha dato l’allarme.
Poi sono rimasti impantanati con l’auto infine uno è stato bloccato dai carabinieri della Radiomobile mentre il complice è riuscito a scappare. Un 29enne di Cabras, è finito nel carcere di Massama (l’arresto è stato convalidato dal giudice).
Il rocambolesco furto è avvenuto poco dopo le 7: i due sono riusciti a entrare nel camping e si sono diretti subito nel magazzino dove erano custoditi un gruppo elettrogeno, trapani e smerigliatrici.
Hanno sistemato i vari attrezzi (per un valore di 7mila euro) in una minicar del camping e poi li hanno caricati sulla Lancia Y con cui avevano raggiunto la borgata. La scena è stata notata da un ragazzo che, mentre correva, è stato testimone del furto ed è stato pure minacciato dai due. Ma non si è fatto intimorire e ha dato l’allarme. Nel frattempo i ladri hanno provato a scappare ma l’auto è rimasta bloccata fra la sabbia e il fango dello sterrato. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Radiomobile, la refurtiva è stata recuperata e restituita.