Avevano studiato il colpo nei dettagli. Ma non avevano messo in conto una serie di imprevisti che, due giorni fa, hanno mandato all’aria il furto nel campeggio Spinnaker di Torregrande. I due ladri, incappucciati, prima sono stati notati da un giovane che correva in pineta e ha dato l’allarme.

Poi sono rimasti impantanati con l’auto infine uno è stato bloccato dai carabinieri della Radiomobile mentre il complice è riuscito a scappare. Un 29enne di Cabras, è finito nel carcere di Massama (l’arresto è stato convalidato dal giudice).

Il rocambolesco furto è avvenuto poco dopo le 7: i due sono riusciti a entrare nel camping e si sono diretti subito nel magazzino dove erano custoditi un gruppo elettrogeno, trapani e smerigliatrici.

Hanno sistemato i vari attrezzi (per un valore di 7mila euro) in una minicar del camping e poi li hanno caricati sulla Lancia Y con cui avevano raggiunto la borgata. La scena è stata notata da un ragazzo che, mentre correva, è stato testimone del furto ed è stato pure minacciato dai due. Ma non si è fatto intimorire e ha dato l’allarme. Nel frattempo i ladri hanno provato a scappare ma l’auto è rimasta bloccata fra la sabbia e il fango dello sterrato. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Radiomobile, la refurtiva è stata recuperata e restituita.

