Sarà ancora la Pro Loco, almeno fino a maggio 2025, a gestire il teatro Antonio Garau. La dirigente del settore Porgramazione, Maria Rimedia Chergia, ha firmato una determina con la quale proroga per altri sei mesi la concessione all’associazione turistica che dall’ottobre del 2022 cura la struttura di via Parpaglia.

Un incarico «biennale e senza canone ai fini del suo utilizzo e valorizzazione in base agli obiettivi, finalità e oneri dettagliati nel bando”, giunto a scadenza proprio in questi giorni. Gli uffici comunali hanno già avviato le procedure finalizzate alla concessione pluriennale alla quale, però, potrà essere data attuazione solamente dopo la chiusura del cantiere e il collaudo degli interventi di riqualificazione.

«Dalla data della stipula del contratto di concessione a tutt’oggi», si legge nella determina, «si sono verificate delle interruzioni per la concomitanza di interventi manutentivi degli impianti rendendo il teatro non fruibile». Senza contare che gli stessi interventi di riqualificazione hanno causato uno slittamento delle attività culturali. Si va avanti, dunque, fino alla prossima primavera alle stesse condizioni, anche perché «il concessionario ha svolto la sua attività in modo soddisfacente per l’amministrazione», scrive la dirigente.

I lavori all’interno del Garau sono orami agli sgoccioli: completato il nuovo impianto di climatizzazione, si lavora ai controsoffitti del foyer per poter restituire al pubblico anche la galleria, per un totale di 398 posti a sedere. L’obiettivo è riuscire ad avere disponibile il teatro nella sua interezza per l’avvio della stagione di prosa.

© Riproduzione riservata