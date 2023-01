Stop alle auto nel centro storico di Oristano e via libera alla ztl, zona a traffico limitato in alcune vie.

L’assessore al traffico Ivano Cuccu ha incaricato il Comando della Polizia locale di presentare un piano finanziario per sistemare le telecamere ai varchi delle strade del centro interessate «assolutamente necessarie per incastrare gli automobilisti privi del pass rilasciato ai residenti».

In realtà l’amministrazione di Massimiliano Sanna riprende il progetto di 16 anni fa, messo in campo con tanto di cartellonistica e ordinanza dell’allora sindaco Tonino Barberio ma mai attuato. Il progetto esiste perché quell’ordinanza non è mai stata revocata dai sindaci dopo Barberio e i cartelli resistono ma di fatto la ztl è solo fumo perché le strade interessate sono prive di telecamere e quindi il traffico da limitato è di fatto illimitato. Le strade interessate sono aperte a tutti pur essendo per legge consentite solo agli autorizzati.

«L’obiettivo è di chiudere velocemente il problema, intanto che le procedure vanno avanti sentiremo i cittadini e i commercianti per trovare una soluzione comune magari vietando il traffico in alcune ore. Fermo restando che la ztl si farà», sottolinea l’assessore Cuccu. Le strade interessate sono Piazza Eleonora d’Arborea e vico d’accesso al cortile del Municipio, Corso Umberto 1° dalla Piazza Eleonora d’Arborea fino alla Piazza Roma, Vico Umberto I°, Via Garibaldi dalla Piazza Roma al Vico Garibaldi e Via Serneste, Galleria Felice Porcella e Portico Corrias, Via de Castro dalla Piazza Roma alla via Sant’Antonio, Via Parpaglia dal vicolo d’ingresso del palazzo della Provincia a Piazza Roma, Via Iosto.

Antonio Masala

