Minacce di morte, sputi e gomitate all’indirizzo dei poliziotti. È finito con l’arresto di un 36enne l’intervento degli agenti nel centro storico di Oristano in occasione dei controlli per la Sartiglia.

La notte del 13 febbraio scorso, l’uomo stava sferrando violenti pugni contro alcune transenne di piazza Roma. Quando ha visto le divise, ha mostrato segni di agitazione e nervosismo, con atteggiamenti minacciosi, sputando più volte all’indirizzo dei poliziotti e rifiutandosi di esibire un documento di identità.

Invitato a spostarsi in un’area meno affollata, ha opposto resistenza colpendo gli operatori con violente gomitate e spintoni. Portato in Questura per il fotosegnalamento, è andato in escandescenza minacciando di morte gli agenti e provocando danni agli uffici. È stato immobilizzato e arrestato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario della misura di sicurezza dell’avviso orale del Questore, ha alle spalle numerosi precedenti penali per tentato omicidio, traffico di stupefacenti e porto abusivo di armi.

Lo scorso Capodanno era stato denunciato in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un paio di forbici nelle vie del centro storico della città.

(Unioneonline/s.s.)

