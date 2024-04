Si cammina per chiedere la pace. L’associazione culturale Liberanimos lancia un appello contro la guerra e invita tutte le associazioni, i comitati, i movimenti e le persone che hanno a cuore la pacifica convivenza dei popoli a partecipare alla manifestazione pacifica che si terrà giovedì 25 aprile.

Si parte da piazza Roma a Oristano alle 10.30 per arrivare a Torregrande, prevedibilmente intorno alle 12. Nella piazza antistante la torre spagnola sono previsti gli interventi di Pino Cabras, giornalista ed ex parlamentare, don Roberto Caria, docente associato di Teologia alla Facoltà teologica della Sardegna, e Fawzi Ismail, presidente dell’associazione Amici Sardegna-Palestina.

Gli organizzatori chiedono al Governo Italiano e a tutte le Istituzioni il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, l’impegno per una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina e di tentare tutto il possibile per fermare quanto prima il massacro di Gaza.

«Non possiamo non esprimere il nostro dissenso verso la martellante “chiamata alle armi” - commenta Anna Laura Marroccu del direttivo dell'associazione - Non possiamo restare indifferenti davanti al massacro di migliaia di innocenti, siamo convinti che l’Italia possa recuperare il suo ruolo di ponte di pace».

