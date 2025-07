Oristano si prepara a vivere sei serate estive all’insegna della socialità, della musica e del commercio locale con “Estate in Centro Città”, la manifestazione che animerà il centro storico ogni martedì, a partire da martedi e fino al 13 agosto, con negozi aperti fino a mezzanotte.

L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale Centro Città, che ha scelto di dare continuità all’estate oristanese anche in assenza della storica rassegna “Shopping sotto le stelle”, organizzata negli anni passati da Confcommercio. Nonostante le difficoltà, le attività coinvolte – circa cinquanta – hanno deciso di investire risorse proprie per garantire un’offerta serale rivolta a cittadini e visitatori. «Abbiamo bisogno di rivitalizzare il nostro salotto cittadino», osserva Rita Musso, alla guida del CCN. «Solo in via Tirso negli ultimi mesi hanno chiuso battenti tre attività: il commercio al dettaglio deve essere sostenuto».

Vetrine illuminate per acquisti al chiaro di luna, dunque, mentre il Comune contribuirà all’animazione organizzando in piazza Eleonora serate di ballo sardo. Tra le novità più attese, il ritorno del mercatino serale con l’esposizione all’aperto il 15 e 29 luglio e il 12 agosto: in queste date via Tirso sarà chiusa al traffico e trasformata in un’isola pedonale.

L’obiettivo è duplice: valorizzare il centro storico come spazio commerciale e culturale e stimolare la partecipazione della comunità locale.

